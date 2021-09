La philatélie et l’histoire de la poste dans les Basques

La Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles invite les jeunes et les moins jeunes à participer à un atelier sur la réalisation d’une collection de timbres, présenté par Rino Bélanger et Claude Thibault, le samedi 25 septembre prochain, de 14 h à 16 h.

La présentation s’attardera au début de l’histoire postale, illustrée par le timbre-poste «Castor» d’une valeur de trois pence conçu par sir Sandford Fleming et émis en 1851 par la Province du Canada, puis les participants suivront ensuite le cours des émissions jusqu’à aujourd’hui.

En complément, il sera entre autres possible d’admirer quelques exemples d’anciens plis postaux ainsi que les anciennes maisons de la poste dans la région. Il sera également possible de visionner une présentation audiovisuelle portant les manifestations en lien avec l'annonce de la fermeture du bureau de postes qui a eu lieu à Saint-Clément en 1992-1993. [NDLR : À la fin de l’année 1992, des citoyens de Saint-Clément ont passé les fêtes de Noël et du Jour de l’An dans leur bureau de poste. En fait, ils ont occupé le bâtiment pendant 59 jours, bloqué l’autoroute 20 et détourné un camion postal, tout cela pour tenter d’éviter la fermeture de leur bureau de poste.]

Cette activité est réalisée grâce à l’appui de la MRC des Basques dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

L’atelier pourra accueillir un maximum de 15 participants. Les personnes intéressées devront préalablement réserver leur place au 418-851-2105. L’exposition restera en place dans les mois qui suivront.

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. Le passeport vaccinal n’est pas requis dans les bibliothèques et les musées. Cependant, pour des formations et des conférences en présentiel, nous pourrions avoir à le demander.