Un message pour les Témiscouatains qui se soucient des autres

Le Centre d’action bénévole Région Témis a lancé le 16 septembre un conte théâtral intitulé «Le Grand Madawaska». Disponible en version vidéo pour les organismes du milieu, le conte jette un regard sur l’entraide et la solidarité. L’objectif est de rendre hommage aux nombreuses personnes qui se sont impliquées dans la communauté au fil des années.

«Toute l’année, ça va être la fête», a mentionné Rose-Emma Ouellet, directrice, en lien avec le 30e anniversaire de l’organisme le 1er avril 2022. Pour ce lancement, on avait invité des bénévoles afin de leur présenter le conte théâtrale, narré à cette occasion par la comédienne Marie-Josée Godin. Le Centre d’action bénévole Région Témis, avec la participation financière de la MRC de Témiscouata, avait mandaté le Théâtre de la Bacaisse pour la création d’une œuvre sous le thème de l’entraide et la solidarité au Témiscouata.

Ce conte théâtral présente donc les Témiscouatains comme des gens de cœur. Il met aussi en lumière la nature exceptionnelle de ce territoire, imagée entre autres par un porc-épic géant et ses 867 lacs. Lors d’une discussion qui a suivi la présentation, les bénévoles ont d’ailleurs mentionné que le Témiscouata était une magnifique terre d’accueil tout en rappelant de grandes manifestations de solidarité comme lors des incendies majeurs de Cabano et de Saint-Elzéar-de-Témiscouata.

«On a choisi le Fort Ingall pour le lancement afin de reculer dans l’histoire tout en regardant vers l’avant», a pour sa part expliqué Annie Desrosiers, animatrice communautaire. Elle a d’ailleurs parlé des enjeux qui se présentent au Centre d’action bénévole Région Témis. Le recrutement et l’épuisement des bénévoles de même que l’étendue du territoire constituent les principaux défis.

Des pistes de solutions ont été identifiées. Le Centre d’action bénévole Région Témis a notamment monté une formation en recrutement pour aider les organismes dans leur recherche de bénévoles, celle-ci sera disponible dans les prochaines semaines. Le programme Voisins solidaires propose de l’aide dans une rue, un quartier ou un village. On préconise des rencontres pour échanger des idées et célébrer les bons coups.

Carrefour de l’action bénévole et de l’implication citoyenne, le Centre d’action bénévole Région Témis est actif dans son milieu depuis le 1er avril 1992. L’organisme intervient sur le territoire de la MRC de Témiscouata et dessert aussi les municipalités de Trinité-des-Monts, Esprit-Saint et Saint-Guy.