Le Témiscouata investit près de 500 000$ pour la création de 25 services de garde en milieu familial

En réponse à la pénurie de places en services de garde qui menace la reprise économique, le milieu témiscouatain s’est mobilisé pour rendre disponible près de 500 000 $ pour améliorer l’offre de services de garde en milieu familial.

L’annonce de cet investissement fût réalisée au printemps 2021 confirmant un partenariat important de la MRC de Témiscouata, la SADC de Témiscouata, des Caisses Desjardins des Lacs de Témiscouata et Transcontinental-Portage, du CPE les Calinours, de la municipalité de Rivière-Bleue et la ville de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

Depuis cette annonce 4 autres municipalités se sont ajoutées au programme de subventions à savoir la ville de Dégelis pour 5 000 $, la municipalité de Packington pour 4 000 $, la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata pour 2 000$ et celle de Saint-Michel-du-Squatec pour un montant de 10 000 $.

Fiers de cette annonce les partenaires de ce projet ambitieux d’envergure, sont heureux d’annoncer qu'ils ont reconnu leur première ressource pour 4 places supplémentaires le 13 septembre dernier. D’autre part, 14 autres ressources sont en processus de reconnaissance ce qui pourrait créer 84 places supplémentaires sur le territoire à moyen terme.

Rappelons que l’initiative permettrait d’implanter à terme jusqu’à 25 nouveaux services de garde en milieu familial sur tout le territoire afin d’alléger la pénurie de places disponibles actuellement.

Satisfait de ces premières étapes, le CPE les Calinours désire poursuivre sur cette lancée et réalisera donc une tournée d’information sur l’ensemble de son territoire pour aller rencontrer les personnes intéressées à développer un nouveau service de garde en milieu familial pour répondre à toutes leurs questions et présenter l’ensemble des mesures financières disponibles.

RENCONTRES

Les rencontres se tiendront, le 21 septembre à 19h00 à la salle du conseil de Pohénégamook pour cette municipalité et celles de Saint-Athanase, Rivière-Bleue et de Saint-Marc-du-Lac Long; le 22 septembre à 19h00 au CPE les Calinours du quartier Notre-Dame pour la ville de Témiscouat-sur-le-Lac et la municipalité de Saint-Eusèbe; le 23 septembre à 19h00 à la salle du conseil de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Pour cette municipalité et celles de St-Honoré, Saint-Elzéar et de Saint-Pierre-Lamy; le 28 septembre à 19h00 à la salle du conseil de Ville Dégelis pour cette ville et les municipalités de Packington et de Saint-Jean-de-la-Lande; le 29 septembre à 19h00 à la grande salle de l’édifice municipal de Squatec pour cette municipalité et celles de Lejeune, Auclair, Biencourt, Lac-des-Aigles et Saint-Juste-du-Lac.

Les personnes souhaitant devenir responsable d’un service de garde en milieu familial sont invitées à se présenter à l’une de ces rencontres ou à contacter madame Martine Lévesque au CPE Les Calinours au 418-854-0255 poste 521.