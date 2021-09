Ouverture officielle du Local des jeunes de Saint-Antonin

La municipalité́ de Saint-Antonin et sa corporation de développement annoncent l’ouverture de son Local pour les jeunes, au 259, rue Principale.

Ce local, lumineux et nouvellement rénové, peut recevoir jusqu’à 25 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ceux-ci seront sous la responsabilité d’adultes significatifs (responsable et animatrice) qui leur permettront de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Des activités thématiques à caractère social, éducatif et préventif seront mises en place mensuellement. De plus, les jeunes auront la possibilité de réaliser leurs travaux scolaires grâce à un poste de travail, de lire dans le coin de lecture le Li-Cool offert par COSMOSS ou de jouer seul ou avec des amis dans l’aire de jeux aménagée à cet effet. La vie de groupe les amènera à améliorer leurs relations interpersonnelles et à devenir sensibles aux réalités de la vie communautaire.

Le local fera la promotion de valeurs comme l’acceptation des différences, l’égalité des sexes, le respect de l’environnement, la prise en charge de sa vie et de son avenir. Les jeunes qui fréquenteront le Local des jeunes auront davantage de chance de devenir plus rapidement des citoyens critiques, actifs et responsables, mais également des êtres humains confiants et épanouis.

Ce Local des jeunes, qui sera ultérieurement nommé par les utilisateurs, contribuera grandement à l’amélioration de la qualité de vie actuelle et future des adolescents de la municipalité.

Des consignes sanitaires sont mises en place et un registre des visiteurs sera tenu à jour.