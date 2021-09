Gaétan Ouellet fier de son bilan à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac 

S’il estime que «les défis étaient nombreux» à son élection, le maire sortant, Gaétan Ouellet, regarde en arrière et voit d’un très bon œil le travail accompli avec l’équipe municipale au cours de ses trois années à la tête de Témiscouata-sur-le-Lac. Les accomplissements, notamment au niveau des infrastructures, le réjouissent et la façon dont ils ont été traités lui permet d’entrevoir de belles choses pour l’avenir.

Lors d’une rencontre de presse organisée ce lundi 13 septembre au BeauLieu Culturel du Témiscouata, M. Ouellet a ainsi dressé un bilan «des plus positifs» de son mandat à la mairie. En quelques années, il estime avoir travaillé – et mené à terme – de nombreux dossiers prioritaires. Il reste cependant humble, croyant avoir «sauté dans un train en marche» et poursuivi le travail avec l’équipe en place.

«J’ai pris certaines choses là où elles étaient, a-t-il dit. On a continué d’expliquer les dossiers, de croire en nos décisions. Avec le temps, je crois que les gens ont compris le gros bon sens, qu’une ville parle d’une seule voix, et je suis fier de ça.»

Parmi les projets réalisés ou en voie de l’être, il nomme évidemment la construction du nouvel aréna et du centre récréatif. À ce chantier, majeur pour tout le Témiscouata, s’ajoute également celui de la réfection de la rue Commerciale Nord et Sud, des travaux attendus, de même que la mise aux normes de l’eau potable du quartier Notre-Dame-du-Lac.

Si des doutes ont régulièrement été soulevés dans la population à propos de différentes décisions, Gaétan Ouellet estime que la réalisation des projets, à l’intérieur des cibles données – le dossier de l’eau potable en est un bon exemple –, illustre que les choix étaient les bons. Il croit aussi que la population réalise, en majorité, que les décisions prises étaient celles à prendre.

«Dans tous les dossiers, on a pris des décisions courageuses, mais nous les avons expliqué, nous les avons assumés et nous avons eu la détermination de les mener à terme. Ils ont toujours été travaillés avec la capacité de payer des citoyens. À ce niveau-là, on peut dire mission accomplie», a-t-il déclaré.

«Le bilan est vraiment positif. Autant les conseillers que moi-même, on a géré avec cœur. On a cru à nos projets, a-t-il ajouté. On a fait la démonstration que notre équipe était capable de montrer les chiffres, expliquer aux gens ce que ça représente pour eux. Je pense qu’ils réalisent aussi ce qui a été fait.»

Malgré les éternels débats entre les résidents des deux quartiers, Gaétan Ouellet soutient que Témiscouata-sur-le-Lac est maintenant plus uni qu’il ne l’était il y a trois ans. La prochaine administration devra néanmoins continuer de rassembler les citoyens. «On sait qu’il faudra continuer de travailler en équipe. C’est une ville et c’est dans ce sens-là que les décisions se prennent», a-t-il déclaré, soulignant que les citoyens sont clairs : ils souhaitent entendre parler d’idées.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’inauguration de l’Innova-Centre, le projet de motel industriel de 27 000 pieds carrés entièrement occupé par trois entreprises est aussi une belle réussite qui a marqué «le début officiel de l’offensive économique de la Ville», soutient Gaétan Ouellet, précisant que d’autres actions concrètes ont également été mises de l’avant pour les entrepreneurs, dont une tournée commerciale et industrielle.

Selon le maire sortant, qui briguera la préfecture de la MRC de Témiscouata en novembre, Témiscouata-sur-le-Lac peut, «plus que jamais», se définir comme un acteur socio-économique incontournable au sein de la région.

D’ailleurs, l’émission de 210 permis de construction et de rénovation (pour une valeur de plus de 40 M$) illustre bien que la Ville connaît un essor important de ce côté. Il croit que la Ville devra miser là-dessus pour les années à venir, tout en approchant d’autres défis, dont la protection du lac Témiscouata et l’amélioration du réseau routier.