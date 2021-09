Campagne de recrutement « On cherche à vous trouver »!

Du 10 au 26 septembre le Centre commercial Rivière-du-Loup ouvre ses portes aux chercheurs d’emploi, âgés principalement de 15 à 25 ans, qui cherchent à trouver un emploi chez l’un de ses 60 commerçants. Ils seront invités à déposer leur curriculum vitae (CV) directement chez le ou les détaillants de leur choix et courront ensuite une chance de gagner l’une des deux cartes-cadeaux de 125 $ du Centre commercial Rivière-du-Loup, pour chaque CV déposé.



Comme partout ailleurs, les détaillants du Centre commercial Rivière-du-Loup font face à une pénurie de main d’œuvre qui affecte le bon déroulement des opérations de leur entreprise. Pour pallier à cette problématique, l’équipe du Centre commercial Rivière-du-Loup organisera du 10 au 26 septembre prochain une campagne de recrutement intitulée « On cherche à vous trouver » ! Mais, où se trouvent-ils? Voilà la question qui sera exprimée par ce concept de campagne, qui se veut à la fois originale et humoristique. En complément au message véhiculé, des photos représentant des employés potentiels, tous cachés par des accessoires surprenants et drôles, seront mis de l’avant dans le but d’attirer et d’accueillir ces jeunes chercheurs d’emploi prometteurs. En déposant leur CV chez un ou les détaillants de leur choix, les chercheurs d’emploi pourront à la fois rencontrer les dirigeants d’entreprises (gérants et propriétaires) et réaliser une entrevue de façon informelle et conviviale.



UNIVERS EMPLOI

Que ce soit pour la rédaction d’un CV, se mettre à jour dans les techniques d’entrevues ou recevoir de judicieux conseils, les chercheurs d’emploi seront invités à prendre rendez-vous avec un ou une conseiller (ère) en emploi de chez Univers emploi. Rappelons que les bureaux sont situés au deuxième (2e) étage du Centre commercial Rivière-du-Loup et que les services sont gratuits (certains critères s’appliquent). Les gens peuvent prendre rendez- soit par téléphone au 418 314-0404, par courriel [email protected] ou par Facebook via l’application Messenger pour planifier une rencontre en personne ou de façon virtuelle. Notons que pour l’événement (du 10 au 26 septembre), le Centre commercial rivière-du-Loup offrira un service gratuit de photocopies de CV. Ce service sera disponible au bureau du Service à la clientèle du Centre commercial Rivière-du-Loup.



CAMPAGNE ANNUELLE

Cette campagne vise principalement, dans un premier temps, les jeunes de 15 à 25 ans, mais n’exclue pas les autres catégories d’âge de 26 ans et plus. Celles-ci seront aussi dans la mire de cette nouvelle campagne annuelle « On cherche à vous trouver » ! qui inclura une série de campagnes ponctuelles déployées à des moments clés et qui seront lancées au courant de la prochaine année.



Pour consulter les offres d’emploi du Centre commercial Rivière-du-Loup, rendez-vous àcentrecommercialrdl.ca/offres-emplois.