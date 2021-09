Cure de jeunesse du boulevard de l’Hôtel-de-Ville

Un important chantier prendra place dès ce lundi 13 septembre sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville, de la rue des Cerisiers vers le boulevard Armand-Thériault, pour une période d’environ 5 semaines.

Après avoir mené pareille entreprise en 2019 pour les voies en direction Ouest, la Ville de Rivière-du-Loup conclura le secteur en pavant en neuf les voies du boulevard en direction Est. Outre la réfection de l’asphalte, le chantier d’envergure nécessitera le déplacement de lampadaires et de puisards, puis comprend l’ajout d’un trottoir du côté Sud. Celui-ci assurera aux piétons des déplacements plus sécuritaires de part et d’autre de l’artère commerciale.

Pendant les travaux, la circulation en direction Est sera simplement ramenée sur la voie en direction inverse, où les deux sens circuleront côte à côte. L’accès à tous les commerces sera possible, soit depuis l’entrée située à la jonction entre le centre commercial et le Canadian Tire ou sinon, via l’un ou l’autre des accès secondaires situés sur les rues des Cerisiers, des Marguerites ou le boulevard Armand-Thériault.

Les feux de circulation deviendront par ailleurs des arrêts obligatoires, où s’ajouteront aux heures de pointe des signaleurs pour favoriser la fluidité du trafic. Malgré tout, des ralentissements pourraient être notés et les citoyens qui n’ont pas à se rendre spécifiquement dans le secteur sont invités à privilégier les alternatives pour circuler d’un quartier à l’autre, notamment la rue Fraser.

La Ville encourage les usagers de la route à user de prudence et de vigilance aux abords des chantiers.