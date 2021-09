L’Île aux Pommes et la biodiversité à l’honneur avec Gaston Déry

Dans le cadre des Journées de la Culture, la Ville de Trois-Pistoles propose une conférence gratuite alliant culture et nature à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours le samedi 25 septembre à compter de 9 h, l’invité étant Gaston Déry, président de la Société de protection et d’aménagement de l’Île aux Pommes.

Pour sa conférence intitulée «Le rôle essentiel des citoyens des Basques lors de la décennie 2021-2030, Décennie de l’Organisation des Nations-Unies sur la restauration des écosystèmes», M. Déry sera accompagné de Jean-Éric Turcotte, directeur général de Stratégie Saint-Laurent et directeur du Fonds d’action Saint-Laurent.

L’Île aux Pommes a été la première réserve naturelle en milieu privé de l’estuaire maritime du Saint-Laurent et est désormais reconnue sur le plan international pour exercer un rôle déterminant pour la protection de la biodiversité. Ayant reçu une aide financière du Fonds d'action Saint-Laurent lui permettant de réaliser le projet intitulé Biodiversité aviaire sur une île de l’estuaire du Saint-Laurent au cours de l'année 2021, la Société de protection et d’aménagement de l’Île aux Pommes a ainsi pu installer 18 nichoirs sur son territoire.

Dès son tout jeune âge, le terrain de jeu de Gaston Déry était le Saint-Laurent alors qu’il passait ses étés à Trois-Pistoles. Au final, il aura consacré 40 ans de sa vie à protéger et mettre en valeur la biodiversité de l’Île aux Pommes pour en faire une réserve naturelle en milieu privé. La Gouverneure générale du Canada le faisait membre de l’Ordre du Canada en 2017 pour son dévouement à la mise en valeur du patrimoine naturel et sa contribution au développement durable. Le premier ministre du Québec l’a nommé chevalier de l’Ordre national du Québec, la distinction honorifique la plus prestigieuse au Québec.

Présentée dans le cadre des Journées de la Culture, cette animation gratuite alliant culture et nature sera suivi d’une discussion avec le conférencier. Les places étant limitées, il est obligatoire de s’inscrire en composant le 418 851-2374. Le service de prêt de la bibliothèque sera fermé le samedi 18 septembre, cette fermeture étant ponctuelle et temporaire.