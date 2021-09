Le Réseau des femmes professionnelles se donne une nouvelle identité visuelle et un site web

C’est à l’occasion de son assemblée générale annuelle tenue le 25 aout dernier à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup que le Réseau des femmes professionnelles a présenté sa nouvelle identité visuelle et son site web.

«Ce fut une année spéciale, de transition. On a repensé le réseau, travaillé en comités, actualisé une version 2.0», a mentionné Mélanie Girard, présidente.

On a d’abord effectué un sondage auprès des membres et de nouvelles venues potentielles, des éléments qui ont guidé le conseil d’administration dans ses choix. Les valeurs du Réseau des femmes professionnelles, présent sur tout le territoire du KRTB, sont : réseauter, s’entraider et accueillir.

Concernant ce dernier aspect, Mme Girard a précisé que le regroupement était ouvert son seulement aux femmes professionnelles et aux entrepreneures, mais aussi aux étudiantes, aux nouvelles arrivantes dans la région et aux membres corporatifs qui peuvent y déléguer une ou des représentantes.

Pour le conseil d’administration, c’était important d’avoir une présence sur le web. Le nouveau site va d’ailleurs permettre aux femmes intéressées de s’inscrire. On a aussi profité de l’occasion pour présenter la nouvelle identité visuelle.

Finalement, l’attaché politique du député Denis Tardif, Nicolas Lessard-Dupont était présent pour remettre des contributions de M. Tardif et de différents ministères du gouvernement du Québec totalisant une somme de 7 800 $.

Quant à la programmation de la prochaine saison, elle n’est pas encore complétée puisque les responsables doivent tenir compte de la pandémie en cours.