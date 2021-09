Entraves sur les rues des Cèdres et Frontenac

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population d’entraves qui prendront place sur les rues des Cèdres et Frontenac, à compter de ce mercredi 1er septembre.

RUE DES CÈDRES

Afin de réparer un bris d’égout, une tranchée devra ainsi être creusée à la hauteur du 39, rue des Cèdres, qui nécessitera la fermeture de la voie entre les rues des Épinettes et des Chênes. La circulation locale sera toutefois maintenue de part et d’autre du chantier, permettant notamment de rallier le pavillon des Cèdres depuis la rue Fraser.

En raison de la profondeur des conduites à cet endroit, il est à noter que les travaux devraient nécessiter plus d’une journée. Pendant ce temps, les usagers de la route qui utilisent cette rue comme simple voie de transit entre la rue Fraser et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville sont invités à circuler via la rue Saint-Pierre.

RUE FRONTENAC

D’autre part, en vue de réaliser un projet dont les détails seront sous peu dévoilés aux médias et citoyens, la rue Frontenac en direction ouest sera fermée des rues Saint-André à Landry. La circulation s’y effectuera donc par alternance pour la journée, avec la présence de lumières amovibles avec décompte. Plusieurs chemins alternatifs s’offrent à proximité à ceux qui voudront éviter le ralentissement prévisible, notamment les rues Laval ou Saint-André et Sainte-Anne.