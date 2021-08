Dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges est heureuse de vous faire visiter le presbytère de Trois-Pistoles les samedi et dimanche 11 et 12 septembre en après-midi.

Trois tours sont prévus : à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30. On vous prie de porter le masque et de respecter la distanciation sociale. Un nombre limite de dix visiteurs est déterminé pour chaque tour guidé. Au plaisir de vous accueillir à la porte arrière (façade sud) du presbytère.