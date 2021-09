L’évènement Bonjour la visite dévoile ses modalités de participation

L’évènement Bonjour la visite se déroulera les 3 et 4 septembre prochains au Parc Ernest-Ouellet de Saint-Pascal. À la suite des annonces de la Santé publique effectuées plus tôt cette semaine, le comité organisateur a mis en place des modalités de participation afin de respecter les mesures sanitaires.

Les activités se dérouleront dans un environnement extérieur, soit dans le Parc Ernest-Ouellet. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour assister aux festivités. Les participants devront l’avoir en main en format papier ou électronique sur l’application mobile VaxiCode. Les informations pour la récupération du passeport vaccinal sont disponibles au www.quebec.ca. À noter que le passeport vaccinal est actif sept jours après l’administration de la deuxième dose. Le port du masque sera recommandé sur le site et des stations de désinfections seront installées à divers endroits.

L’inscription en ligne sera obligatoire pour tous les participants (parents et enfants) grâce à la billetterie disponible au www.festivalbonjourlavisite.com. Bien entendu, et tel que promis par le comité organisateur, elle demeure gratuite. Il est également possible de s’inscrire par téléphone au (418) 492-2312, poste 300 du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à 12 h.

Le site d’activité sera divisé en deux espaces pouvant accueillir chacune 500 personnes. Des tables à pique-nique seront disponibles, mais il est aussi possible d’apporter sa chaise pliante. Il ne sera toutefois pas possible de se réserver une place: premier arrivé, premier servi.

Toutes les informations se trouvent sur la page Facebook du Festival Bonjour la visite et au www.festivalbonjourlavisite.com. Une ligne téléphonique sera mise en place pour la durée de l’évènement, soit le (418) 492-2312 sous le menu 2.