Création d’un réseau de bornes pour vélos électriques au Témiscouata

La MRC de Témiscouata a annoncé la mise en place d’un réseau de bornes de recharge pour vélos à assistance électrique sur son territoire. Les détails du programme ont été adoptés lors de la séance du conseil de la MRC du 10 mai dernier. Le Témiscouata devient ainsi la première région du Bas-Saint-Laurent à offrir aux cyclistes, un réseau de bornes de recharge pour vélos à assistance électrique.

Des bornes seront installées sous peu dans les municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac (quartiers Cabano et Notre-Dame-du-Lac), Dégelis, Pohénégamook, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-Michel-du-Squatec. Celles-ci ont reçu une formation de la firme Vélovoute, concernant l'installation et le fonctionnement des bornes. D'autres municipalités pourront en commander au cours des prochaines semaines via un fonds accordé par la MRC. Un programme a été développé afin de les aider à acheter une ou plusieurs bornes, dont les coûts varient entre 5000 $ et 10 000 $.

«Le réseau permettra d’attirer de nouveaux adeptes de cyclotourisme dans la région, tout en favorisant l’utilisation du vélo à assistance électrique par les Témiscoutains. Les gens de la place pourront bénéficier d’une certaine autonomie pour se promener d’une municipalité à l’autre. Et pour les gens de l’extérieur, c’est un beau complément qui s’ajoute à notre offre touristique actuelle» mentionne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

La MRC de Témiscouata espère que son réseau de bornes génèrera de nouvelles retombées économiques et lui permettra de se démarquer en permettant aux gens de profiter des paysages uniques ainsi que des nombreux attraits de la région.