Candidatures aux élections municipales : séances d’information à l’intention des citoyennes et des citoyens

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation invite la population à participer à l’une des séances d’information virtuelles «Je me présente aux élections municipales 2021» qui seront tenues les 2, 9 et 16 septembre prochains. Le Ministère souhaite, par cette initiative, informer et inciter les Québécoises et les Québécois à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant à titre de conseillère ou de conseiller municipal, ou encore de mairesse ou de maire aux élections cet automne.

Ces séances aborderont notamment la démarche de mise en candidature, l’organisation municipale et le rôle des personnes élues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l’engagement en politique municipale.

Les personnes qui désirent participer aux activités doivent s’inscrire à l’aide des liens indiqués ci-dessous. Elles recevront, par la suite, un lien pour se connecter à la rencontre.

AIDE-MÉMOIRE

-Public cible : Femmes, Date : Jeudi, 2 septembre 2021, Heure : 19 h à 21 h, Lien d’inscription : https://zoom.us/meeting/register/tJcsfuqorTsvHdK0DPlhLAsVN8N0dTMP0EsJ

-Public cible : Jeunes, Date : Jeudi, 9 septembre 2021, Heure : 19 h à 21 h, Lien d’inscription : https://zoom.us/meeting/register/tJwudeiqrD8rH9edPS69GI6r0twxLpFlC8wh

-Public cible : Public général, Date : Jeudi, 16 septembre 2021, Heure : 19 h à 21 h, Lien d’inscription : https://zoom.us/meeting/register/tJMscOqsqT4oEtXKbZ1NspW_O7y0dP4mrxMJ

La campagne «Je me présente aux élections municipales 2021» est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures aux prochaines élections municipales, prévues le 7 novembre 2021. Des volets s’adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d’accroître la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

Le calendrier complet des séances d’information « Je me présente aux élections municipales 2021 » peut être consulté sur le site Web à : https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/.