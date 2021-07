Revenus éoliens: près de 15 151 040 $ investis au Témiscouata depuis 2015

À la suite de la mise en service des Parcs éoliens de Témiscouata en décembre 2014, la MRC de Témiscouata a redistribué près de 15 151 040 $. Étant partenaire à parts égales avec Boralex en ce qui a trait au Parc éolien communautaire Témiscouata I, les profits prévus initialement étaient de plus d’un million de dollars annuellement pour la MRC et ses municipalités.

La MRC est également partenaire de la Régie intermunicipale de l'Énergie du Bas-Saint-Laurent. Les revenus issus des projets bas-laurentiens sont redistribués intégralement aux municipalités locales.

Selon la décision prise par les élus, une part importante des profits générés est redistribuée chaque année aux municipalités en fonction de leur population et de la richesse foncière unifiée. Grâce aux excellents rendements du parc éolien, 12 790 289 $ ont été versés directement aux municipalités depuis la mise en service du parc. Ces nouveaux revenus permettent aux municipalités de soutenir les projets qu’elles priorisent. La MRC a aussi constitué un Fonds de développement éolien.

«Ce fonds est un levier financier précieux puisqu’il nous permet de soutenir des projets économiques structurants pour la région. Il est très flexible et il nous permet de compenser certaines lacunes des autres sources de financement. Jusqu’à maintenant, 2 360 751 $ ont été accordés à des entreprises, des organismes témiscouatains qui favorisent la création d’emplois ainsi que la diversification économique», souligne la préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

Plusieurs projets ont été soutenus grâce à ces revenus, comme l’embauche des agents de développement par les corporations de développement pour desservir toutes les municipalités, le Centre d’études collégiales du Témiscouata, le Fonds d’incubation d’entreprise, l’avancement du dossier de la téléphonie cellulaire, la Traverse du lac Témiscouata, le Réseau Forêt-Bois-Matériaux du Témiscouata, la campagne promotionnelle ciblant la clientèle touristique, déployée à l’échelle du Québec, de même que l’installation de nouvelles bornes de recharge électriques pour les voitures et les vélos.

Par l’entremise de son service de développement, la MRC répond aux demandes d’entreprises et d’organismes en offrant de l’aide technique et du financement par le biais de ses fonds d’investissement. Les revenus de l’éolien sont un atout supplémentaire qui s’ajoute à un éventail complet de mesures qui peuvent soutenir les projets. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations en visitant le www.developpementmrctemiscouata.ca

«La MRC est un partenaire de développement de premier plan qui rend possible la concrétisation de nombreux projets socioéconomiques sur notre territoire et ce, au bénéfice de nos entreprises, de nos organisations et de toute notre population», indique Guylaine Sirois. «Grâce à notre équipe professionnelle et multidisciplinaire, à l’accompagnement de nos conseillers, ainsi qu’à nos divers fonds disponibles, nous sommes impliqués dans notre milieu et proactifs à plusieurs niveaux».