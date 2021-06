Cet été, partez à la découverte du Témiscouata

La saison estivale et les vacances sont attendues avec impatience cette année avec tous les tumultes que nous avons traversé ces derniers mois. La MRC de Témiscouata vous invite à rêver en planifiant dès maintenant vos prochaines escapades dans la région.

Ici, le temps prend une pause… Le temps de respirer une bouffée de grand air, de bouger en pleine nature, de se reposer, de se régaler, en plus de faire des découvertes et des rencontres passionnantes. Le bonheur, quoi!

Le lancement de la saison touristique pour les intervenants de l’industrie s’est tenu le 16 juin dernier par visioconférence en collaboration avec le Musée du Témiscouata, hôte de l’événement, qui en a profité pour présenter une vidéo promotionnelle de la nouvelle exposition Le Fléché au bout des doigts ainsi que les autres nouveautés de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata. Vous pouvez d’ailleurs visionner cette capsule sur YouTube via le lien suivant : https://youtu.be/65oQIr6h9so.

NOUVEAU GUIDE

L’édition 2021 de la brochure touristique officielle de la MRC de Témiscouata est maintenant disponible. Elle présente une diversité d’activités plein air de même que les attraits, les établissements de restauration et d’hébergement pour un séjour des plus mémorables. Ce guide sera distribué dans le réseau d’information touristique du Bas-Saint-Laurent et dans plusieurs entreprises du Témiscouata. Vous pouvez consulter en ligne ou commander une version papier sur le site Internet.

CONCOURS 2021

La 12e édition du concours annuel est maintenant en ligne. Les internautes courent la chance de remporter un séjour romance d’une valeur de 500 $ à l’Hôtel 1212 de Dégelis. Pour tenter sa chance, il suffit de s’inscrire d’ici le 16 décembre 2021 directement sur le site Internet www.tourismetemiscouata.qc.ca . Le prix sera valide pour l’année 2022.

La MRC de Témiscouata coordonne les actions de promotion de Tourisme Témiscouata qui regroupe une centaine de membres. «Nous investissons plus de 100 000 $ chaque année pour faire valoir l’offre touristique de notre région. Nous avons une belle visibilité dans les différentes actions promotionnelles menées par Tourisme Bas-Saint-Laurent ainsi que plusieurs campagnes promotionnelles numériques, dans des médias imprimés, à la radio et à la télévision. Nous tenons à remercier tous nos partenaires et nos membres. Leur collaboration est essentielle pour le rayonnement de notre belle région» mentionne Guylaine Sirois, préfet. «Venez nous visiter, on vous attend et pour les gens de chez-nous, prenez le temps de nous redécouvrir» conclut Mme Sirois.

Pour connaître tout ce qu'il y a à faire et à découvrir au Témiscouata, rendez-vous sur www.tourismetemiscouata.qc.ca.