Claude H Pelletier a toujours la passion après 11 ans comme maire

Claude H Pelletier demande à ses concitoyens de Rivière-Bleue de le réélire à nouveau au poste de maire le 7 novembre prochain, lui qui a déjà passé près de 11 ans à ce poste.

En fait, M. Pelletier a effectué trois mandats complets et à partir d’avril 2011 il était venu en relève à son prédécesseur. «On a réalisé de belles choses et on voit encore de beaux projets. On a une équipe dynamique, autant les élus que les employés municipaux, c’est intéressant de continuer», a commenté M. Pelletier.

Le chauffage à la biomasse en 2014, le 100e anniversaire de la municipalité également en 2014, l’embellissement du territoire, la mise aux normes de l’aréna, la transformation du centre communautaire en 2018 et le sauvetage de la station d’essence en 2019 font partie des principales réalisations. Récemment, une entente a été signée avec la Fabrique pour l’utilisation d’une partie de l’église, soit le café-rencontre à l’arrière du bâtiment.

«On continue nos bonnes habitudes, on avance tout le temps. Quand on a un bon climat de travail, c’est plaisant», a souligné le maire sortant de charge. Selon Claude H Pelletier, les municipalités doivent être proactives et innovatrices, il entend bien saisir toutes les opportunités pour développer sa communauté.