Emplois d’été Canada : la période d’inscriptions est commencée

Le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, invite les jeunes âgés de 15 à 30 ans à soumettre leur candidature dès aujourd’hui pour les divers postes offerts dans le cadre du programme Emplois d’été Canada.

Dans la circonscription, 256 organisations cherchent à pourvoir 291 postes dans différents secteurs, que ce soit le tourisme, les petites entreprises, le soutien aux soins de santé et l’assistance sociale, les organismes communautaires ou les zones rurales. Au total, les participants se partageront près de 80 000 heures de travail et plus d’un million de dollars d’ici à février 2022.

«Chaque jeune peut y trouver facilement son compte pour enrichir son expérience de travail avec des possibilités très diversifiées. Je salue d’ailleurs au passage les employeurs qui offrent ces ouvertures à nos jeunes. Plus encore, en raison des circonstances actuelles, certains emplois pourront se prolonger jusqu’en février 2022 plutôt que ne durer que pendant l’été. J’encourage donc fortement les jeunes de Rimouski- Neigette – Témiscouata – Les Basques à proposer leurs services», s’enthousiasme le député Blanchette-Joncas.

L’an dernier, les budgets d’Emplois d’été Canada ont augmenté de 160 000 $ et de 100 000 $ de plus cette année, ce qui n’est pas étranger aux interventions du Bloc québécois en ce sens. «Je sais que les jeunes Bas-Laurentiens ont du cœur à l’ouvrage! Voici pour eux une occasion concrète de participer à la relance dans notre région. Je leur souhaite bonne chance dans leurs projets», conclut Maxime Blanchette-Joncas.

Les personnes intéressées par les postes offerts dans le cadre d’Emplois d’été du Canada peuvent se rendre sur le site guichetemplois.gc.ca/jeunesse.