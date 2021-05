Entraves au centre-ville et à la Pointe à Rivière-du-Loup

Les opérations printanières vont bon train à Rivière-du-Loup, si bien qu’à moins d’imprévus météo forçant un report, des traverses piétonnières seront réalisées lundi et mardi au centre-ville, tandis que l’opération rapiéçage prendra son envol mardi, dans le secteur de la Pointe.

Quatre nouvelles traverses piétonnières en marquage thermoplastique seront réalisées. Le procédé, caractérisé par sa fusion par incrustation, imite le pavé à un cout avantageux. Il a été testé une première fois à Rivière-du-Loup en 2019, aux angles de la rue Lafontaine avec les rues Devost, Sainte-Anne et Saint-Laurent. Celles-ci ont reçu une vague d’appréciation des citoyens, puisqu’elles se marient à l’esthétisme du centre-ville. Pour le Service technique et de l’environnement, elles présentent en outre l’avantage d’une meilleure durabilité que le marquage traditionnel. Elles n’ont pas à être refaites chaque année et demeurent visibles hiver comme été pour la sécurité des piétons.

À compter de lundi matin et pour une période d’environ deux jours, les quatre traverses suivantes seront donc réalisées tour à tour :

Saint-Henri / Saint-Albert

Lafontaine / rue de la Cour

Lafontaine / rue du Rocher

Lafontaine, en face du commerce Station Houblon

Des entraves évolutives selon l’avancement des travaux seront nécessaires, mais des signaleurs redirigeront chaque fois les automobilistes via un court détour. En raison de son positionnement qui forcerait une entrave trop imposante, il est à noter que la dernière de la liste sera exceptionnellement réalisée après le couvre-feu, alors que la circulation est minimale et que les commerces sont fermés.

La Ville amorcera en outre son opération de rapiéçage durable des nids-de-poule, maintenant que les plans d’asphalte ouvrent et rendent ainsi l’asphalte chaud disponible. Les équipes s’affaireront ce mardi sur la rue Mackay et dans le secteur de la Pointe. Pendant ces travaux, un accès local aux résidents seulement sera maintenu, mais les amateurs d’une virée à la Pointe devront légèrement repousser leur tour au lendemain