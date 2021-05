Avis d'ébullition d'eau à Saint-Antonin

La Municipalité de Saint-Antonin avise la population que le niveau de chlore dans le réseau d'eau municipal s'est déréglé au cours de la nuit du 15 au 16 mai. Elle recommande de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

«Il y a plus de chlore que prévu dans l'eau, c'est un problème mineur, mais pour être certain qu'il n'y ait pas de problème, on demande à la population de la faire bouillir», explique le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau.

La situation est sous contrôle et devrait rentrer dans l'ordre au cours de la journée aujourd'hui. Les équipes municipales étaient au travail afin de régler ce dérèglement.