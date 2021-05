Trois jeunes pilotes deviennent ambassadeurs du programme Chaîne de vie

Chaîne de vie et l’Équipe de courses rimouskoise 9451 Compétition ont signé récemment une entente de partenariat en vue de la prochaine saison de courses sur terre battue au Québec dans les catégories Sportsman, Modifiée, Slingshot et Enduro.

De fait, les trois jeunes pilotes de l’équipe bas-laurentienne, Vincent Berthiaume, Roxanne Gagné et Loïc Bérubé, porteront fièrement les couleurs de Chaîne de vie qui, rappelons-le, a pour mission d’éduquer les jeunes de 15 à 17 ans au don d’organes et de tissus et en faire des ambassadeurs de la discussion en famille afin de contribuer à sauver plus de vies. Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs activités de sensibilisation sont prévues, dont la tenue d’un événement conjoint en juin et la participation à un programme de courses en août.

«L’Équipe de courses 9451 Compétition nous a proposé un partenariat que nous ne pouvions refuser. Tout comme nous, les membres de l’équipe sont convaincus que les jeunes sont des vecteurs de changement dans notre société. Ce projet de collaboration avec Chaîne de vie a pris son envol sous l’impulsion de Vincent qui a vécu de près le combat d’un ami qui attendait une greffe. Il a proposé à ses collègues de se joindre à l’aventure. Ces jeunes, qui sont animés par la générosité, la solidarité et la volonté de promouvoir la santé auprès de leurs pairs, ont accepté le défi au niveau provincial. Loïc et Roxane porteront aussi le message de Chaîne de vie au plan régional au Bas-Saint-Laurent», a commenté la présidente et fondatrice de cet organisme, Lucie Dumont.

Ces dernières années, le dynamisme de Chaîne de vie et son rayonnement partout au Québec lui a permis d’établir des partenariats de premier plan tout en continuant de compter sur Transplant Québec et le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, des complices des tout débuts du projet. Le partenariat avec l’Équipe de courses 9451 Compétition est un maillon de plus qui s’ajoute à la chaîne de vie qui, au cours des 15 dernières années, a rejoint des dizaines de milliers de personnes de tous les horizons, des personnes sensibles à cet enjeu important de société : le don d’organes et de tissus.

«Notre équipe de courses est très fière de porter ce message auprès des jeunes et de leur famille du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs au Québec», a indiqué Rock Bouffard, relationniste de l’Équipe de courses 9451 Compétition. «Nous partageons des valeurs communes avec Chaîne de vie», a ajouté Yves Berthiaume, propriétaire de la voiture Sportsman.

«Notre partenaire principal, l’entreprise Verbom, appuie des initiatives citoyennes depuis longtemps. Nous avons été inspirés par cet engagement et nous avons décidé de faire notre part», a précisé Vincent Berthiaume, pilote des voitures Sportsman Modifiée. «Si je peux faire la différence pour une seule personne, je serai satisfait de ma contribution, de poursuivre le jeune pilote de 18 ans qui est étudiant au collégial. Porter un peu d’espoir dans nos bagages sera source de motivation pour Roxane, Loïc et moi. Je suis heureux de pouvoir accompagner mes collègues pilotes dans leur développement et dans le cadre de nos activités visant à soutenir la communauté.»