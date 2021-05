Roxane Talbot reçoit la médaille du Lieutenant-gouverneur

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) compte parmi ses étudiants trois lauréats de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, dont Roxane Talbot de Témiscouata-sur-le-Lac, étudiante du campus de La Pocatière.

Florence Martel et Gabriel Dusablon, du campus de Saint-Hyacinthe, ont aussi obtenu cet honneur. La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse est remise chaque année et vise à souligner le parcours exceptionnel d’un étudiant au sein de chacune des maisons d’enseignement du Québec. Elle a pour objet de reconnaître l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi d’un jeune adulte qui exerce une influence positive au sein de sa communauté.

Roxane Talbot est finissante du programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA). Au cours de son parcours scolaire à l'ITA, elle s'est engagée au sein de l'Association générale étudiante de l'ITA de La Pocatière (AGEITAL) de même que dans diverses activités parascolaires comme le comité en charge des photographies, de la mosaïque et de la création de l’album des finissants. Elle s’investit à 100 % dans tout ce qu’elle entreprend. Roxane est fonceuse, minutieuse et travaillante. Lorsqu’elle rencontre un obstacle, elle demeure toujours positive et tente de trouver des solutions pour continuer d’avancer. De plus, on sent qu’elle aime vraiment s’impliquer et offrir de son temps pour les autres.