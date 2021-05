La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec est de retour en 2021

Avec le succès qu’a connu l’évènement l’an dernier dans tout l’Est-du-Québec, c’est dans l’enthousiasme que La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer, en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est du Québec, est de retour du 12 mai au 23 octobre 2021.

Que ce soit pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés ou pour témoigner un appui tangible à ceux qui traversent ou ont traversé l’épreuve du cancer, faites partie de ce grand mouvement de solidarité. Tous les citoyens du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, jeunes et moins jeunes, peuvent participer à La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec en choisissant l’itinéraire et le moment qui leur conviennent le mieux, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

En solo ou en équipe, les marcheurs sont invités à se fixer un défi en déterminant un nombre de minutes ou de kilomètres de marche, tenant compte de votre horaire et du parcours que vous aurez choisi. Dès maintenant, il est possible de s’inscrire en visitant lamarchegdestduquebec.ca. En nouveauté cette année, dès le montant de 100 $ atteint dans votre cagnotte, les participants recevront le foulard tubulaire officiel «J’embrasse la cause». De plus, pour chaque tranche de 100 $ amassée, ils auront droit à un coupon de participation au tirage de cinq prix, d’une valeur minimale de 100 $ chacun, offerts par de généreux partenaires.

Pour cet évènement, 90 % des dons amassés seront versés à l’Association du cancer de l’Est du Québec et 10 % iront à la Fondation québécoise du cancer. Pour plus d’information, contactez Lisanne Beaupré, agente aux évènements spéciaux à l’Association, au 418 724-0600, poste 2003 ou par courriel au [email protected]