Opposition au projet du chalet de la Côte-des-Bains 

La reconversion possible du chalet de la Côte-des-Bains en bâtiment multifonctionnel où pourraient être vendues des consommations alcoolisées et de la nourriture ne fait pas l’unanimité dans le secteur de la Pointe à Rivière-du-Loup. Un groupe de gens d’affaires et de résidents du milieu ont déposé une pétition en opposition au projet, lundi.

Les élus municipaux ont pris acte du document lors de la dernière séance du conseil municipal. Soixante personnes, dont une majorité des restaurateurs de Rivière-du-Loup, ont apposé leur signature. Tous les gens d’affaires du secteur de la Pointe auraient accepté de joindre cette initiative.

Selon le libellé de la pétition, les signataires n’acceptent pas «une modification au zonage qui permettra un débit de boisson et un service de nourriture». Ils estiment aussi que le parc de la Pointe ne peut être modifié «sans un réaménagement complet et avec le consentement des résidents et commerces touchés».

D'après nos informations, les signataires souhaitent que le parc de la Pointe soit développé et vivant. Ils craignent cependant une concurrence directe liée à la vente de consommations alcoolisées et de nourriture. Ils soulèvent aussi des préoccupations quant au bruit causé par l’occupation du site.

Questionnée à ce sujet mardi matin, la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, rappelle que l’objectif du projet est d’avoir un bord de fleuve animé et d’offrir un lieu rassembleur pour les citoyens. «Notre population nous dit que c’est beau à la Pointe, mais qu’il n’y a rien à faire. Ils ont le gout de venir marcher, relaxer, de regarder le fleuve et de prendre un café ou une consommation», a-t-elle partagé.

«On veut y aller avec un service de proximité, mais l’objectif n’a jamais été de faire compétition aux restaurateurs, ni aux bars. Ça ne fait aucun sens. Je trouve dommage que ça prenne cette proportion-là. Nous, on continue de croire que quelque chose doit se passer à la Pointe et on va continuer d’avancer là-dedans», a-t-elle ajouté.

Mme Vignet indique que 72 % des répondants au sondage effectué par Tourisme Rivière-du-Loup, concernant ce projet, souhaitent un comptoir de restauration santé avec une vitrine sur les restaurants locaux. «Je ne vois pas une compétition, je vois une complémentarité», a déclaré la mairesse.

Dans son rapport de consultation sur l’avenir du chalet de la Côte-des-Bains, Tourisme Rivière-du-Loup a justement recommandé que la sélection d’un projet soit fait «en complémentarité avec ce qui est déjà offert sur le territoire».

Une consultation publique sera organisée en juin.