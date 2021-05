Vaccination: plus de 9 000 rendez-vous réservés en 5 jours

L’intérêt pour la vaccination contre la COVID-19 ne se dément pas. À ce sujet, le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que plus de 9000 rendez-vous ont été réservés depuis le début de la semaine. Et il est toujours possible de prendre rendez-vous sur Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

D’ailleurs, près de 9000 places sont toujours disponibles au cours des prochaines semaines afin de répondre à la demande. Rappelons que la vaccination va graduellement être ouverte à toutes les personnes de 18 ans et plus d’ici la mi-mai.

La couverture vaccinale régionale est maintenant de 42,9% (la moyenne provinciale est de 40,1%). 89 667 personnes ont été vaccinées jusqu’à maintenant au Bas-Saint-Laurent, dont 92% des personnes de 80 ans et plus, 91% des 70 à 79 ans et 76% des 60 à 69 ans.

Autrement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que la vaccination de la dose 2 pour les résidents des CHSLD de la région est complétée. Quant aux résidences privées pour personnes âgées (RPA) et aux ressources intermédiaires (RI), la vaccination de la dose 2 y débutera graduellement à compter de la semaine prochaine.

Mentionnons enfin que les personnes de 45 à 79 ans intéressées à recevoir rapidement le vaccin AstraZeneca ont accès à plusieurs cliniques sans rendez-vous. C’est le cas le 9 mai de 8h30 à 16h dans la Matapédia, le 10 mai de 12h à 20h dans la Mitis, le 7 mai de 8h30 à 16h et le 10 mai de 12h à 20h à Rimouski, le 11 mai de 12h à 20h dans les Basques, le 11 mai de 12h à 20h à Rivière-du-Loup, le 9 mai de 8h30 à 16h et le 10 mai de 12 à 20h dans le Témiscouata et en enfin le 9 mai de 8h30 à 16h dans le Kamouraska.