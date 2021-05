Places en services de garde: les parents et les éducatrices se mobilisent ce dimanche

Le mouvement #Ma place au travail et le mouvement #Valorisons ma profession prévoient des mobilisations pacifiques sous forme de sit-in simultanément dans plusieurs villes du Québec ce dimanche 9 mai de 10 h 30 à 12 h 30, dont au parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup.

Ces mobilisations ont pour but de dénoncer la pénurie de places dans les services de garde éducatifs à l’enfance et réclamer une valorisation de la profession d’éducatrices et éducateurs. En ce moment, de nombreux parents sont en quête d’une place en garderie alors qu’en parallèle plusieurs éducatrices décident de quitter la profession. Parents et éducatrices n’étant rien l’un sans l’autre, ils unissent leurs voix pour cet évènement.

L’instigatrice du mouvement #Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon célèbrera donc sa première fête des Mères devant l’Assemblée nationale à Québec. «Devant l’ampleur qu’a pris notre mouvement et entendant la volonté des parents de s’impliquer concrètement, nous avons décidé d’organiser ces mobilisations. Une belle occasion de rappeler nos revendications et de maintenir une pression constante sur nos élus. Cela permettra aussi aux parents d’échanger entre eux sur leur dure réalité.»

Morceaux de casse-tête rouge et mauve, slogans créatifs, petites pousses vertes et fleurs fanées seront donc au rendez-vous dans plusieurs villes du Québec ce dimanche. Québec, Montréal, Sept-Iles, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saguenay, Trois-Rivières, Val-D’Or et Sherbrooke font partie du lot. Il est à noter que le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur est recommandé. L’initiative citoyenne #Ma place au travail est un mouvement de mobilisation face à la pénurie de places en garderie. Ce sont désormais plus de 6000 personnes qui sont unis derrière la cause.