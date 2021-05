Stade de la Cité des Jeunes : l’aréna est livré

La livraison de l’aréna du Stade de la Cité des Jeunes a été effectuée comme c’était convenu le mercredi 5 mai par l’entrepreneur. La Ville de Rivière-du-Loup affirme que certains travaux doivent encore être réalisés, notamment du côté du revêtement extérieur.

«Les chambres des joueurs, la peinture, les sièges, les bandes, tout ça est fait. Il reste quelques étapes de finition. On est en train de planifier le meilleur moment pour préparer la glace et tester les systèmes de réfrigération. On se dirige vers la fin du mois de mai», explique le directeur du Service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay. D’après M. Tremblay, l’un des travailleurs du chantier aurait reçu un résultat de test positif à la COVID-19, ce qui cause certains ralentissements.

La livraison de la portion des bureaux dans le bâtiment est quant à elle prévue pour la mi-juillet. Rappelons que l’aréna du Stade de la Cité des Jeunes devait être prêt afin d’accueillir les Jeux du Québec à l’hiver 2021. En raison de la pandémie, l’évènement a été repoussé en 2022.

En mars 2020, la Ville de Rivière-du-Loup a adopté un règlement d’emprunt de 12 531 854 $ pour la mise aux normes de l’aréna et la construction d’une glace olympique, des travaux effectués par l'entreprise Construction Citadelle de Québec. Les changements d’ordre estimés atteignent plus de 800 000 $, ce qui était déjà prévu par la Ville.