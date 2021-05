Le Cégep de Rivière-du-Loup dévoile les lauréats de son 46e Gala des réussites

Lors d’une soirée attendue qui a eu lieu le 5 mai dernier, le Cégep de Rivière-du-Loup a dévoilé les lauréates et lauréats de son 46e Gala des réussites diffusé sur ses différentes plateformes en ligne. Au total 37 bourses et près de 20 000 $ ont été remis à des étudiantes et des étudiants du Cégep qui se sont distingués par leurs résultats scolaires, leur engagement et leur persévérance.

L’évènement, présenté par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, se tenait sous la présidence d’honneur de Michel Rouleau-Dick, diplômé du Cégep et maintenant étudiant au doctorat en droit public international à l’Åbo Akademi University, à Turku, en Finlande.

Bourse Excellence et Médaille académique du Gouverneur général du Canada

Vincent Duquette, de Sainte-Anne-des-Monts, a mis la main sur la prestigieuse bourse Excellence remise par la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup et Viandes duBreton à une étudiante ou un étudiant qui possède un excellent dossier scolaire, une bonne maîtrise du français parlé et écrit, qui s'est engagé dans son programme et dans les activités parascolaires et qui a fait preuve de leadership.

De plus, ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires, tous programmes confondus, le finissant en Sciences de la nature, profil Baccalauréat international, option Sciences de la santé, a également reçu la Médaille académique du Gouverneur général du Canada remise par la Chancellerie du gouvernement du Canada, de concert avec la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. Avec une moyenne exemplaire, Vincent s’est accompli en dehors des classes en s’impliquant, entre autres, comme coordonnateur aux affaires pédagogiques au sein de l’Association générale des étudiants du Cégep (AGECRLi). Il a également été membre du comité organisateur du voyage de coopération internationale au Maroc et du Club d’astronomie du Cégep. L’étudiant a aussi participé activement à l’accueil des nouveaux étudiants de son programme.

«Mes implications m’ont permis de développer beaucoup de compétences en lien avec le leadership; notamment l’ouverture d’esprit, la communication et l’organisation qui vont définitivement m’aider plus tard à devenir une personne plus complète […] Ça va m’aider dans mon parcours futur», mentionne Vincent Duquette avec enthousiasme.

Souhaitant participer à l’amélioration de la qualité des soins de santé et de leur accessibilité dans les pays en développement, Vincent entamera bientôt ses études en microbiologie et immunologie à l'Université McGill.

Bourse Réussite et engagement communautaire

Originaire de Rivière-du-Loup, Camille Dubé est récipiendaire de la bourse Réussite et engagement communautaire, de la Fondation des œuvres du Foyer de Rivière-du-Loup. Étudiante en Sciences de la nature, profil Baccalauréat international, option Sciences de la santé, Camille s’est distinguée tout au long de son parcours collégial par ses multiples engagements, notamment dans la troupe de théâtre parascolaire du Cégep, Le TOC, comme participante à Cégeps en spectacle, par son implication dans le comité organisateur du voyage de coopération international au Maroc et à titre de bénévole pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.



«Je suis incapable de rester chez-moi à ne rien faire, j’ai besoin de m’impliquer, j’ai besoin de faire toutes sortes de choses, je trouve que mon quotidien serait incomplet sans toutes ses implications. J’ai envie de pouvoir jouer un rôle et de pouvoir faire une différence. Aussi, un jour, j’aimerais pouvoir m’impliquer auprès de l’organisme Médecins Sans Frontières (MSF), c’est un de mes plus grands rêves», ajoute l’étudiante lauréate.

Athlète féminine par excellence

Native de Rivière-du-Loup, Sara-Ève Dubé a reçu la bourse Athlète féminine par excellence offerte par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. L’étudiante en Soins infirmiers, qui évolue à la position de milieu offensif dans l’équipe de soccer des Portageuses, pratique ce sport depuis qu’elle a cinq ans. Sara‑Ève s’est signalée lors de son parcours collégial par ses passes précises et sa grande vision du jeu qui ont occasionné de nombreuses occasions de marquer. Elle a fait preuve d’une grande discipline qu’elle s’imposait elle-même dans la pratique de son sport. L’étudiante-athlète souhaite profiter d’une entente DEC-BAC et poursuivre à l’université au baccalauréat en sciences infirmières.

Athlète masculin par excellence

Présentée par Les Restaurants Dubillard McDonald's, la bourse Athlète masculin par excellence a été décernée à Zacharie Séguin, étudiant en Gestion et intervention en loisir. L’étudiant-athlète, originaire de Longueuil, occupe la position d’attaquant au sein de l’équipe de soccer des Portageurs. Zacharie est reconnu pour sa persévérance et souhaite montrer l’exemple aux plus jeunes joueurs. Il possède les qualités d’un bon joueur de soccer, soit l’endurance, la vitesse et la vivacité. Le finissant souhaite se diriger à l’université et entamer un baccalauréat en enseignement secondaire.

Prix Hercule

Présenté par Premier Tech, le prix multidisciplinaire Hercule récompense un étudiant en dernière session de son programme qui a vaincu des difficultés au début de ses études, mais qui a bien su se reprendre. Il a été décerné à Frédérick Duval, étudiant en Gestion et intervention en loisir. Natif de Thetford Mines, Frédérick s’est illustré par la constance et la qualité de son effort, de son progrès et de son succès.

Un président d’honneur inspirant

Situé à plus de 5 000 km du Québec, le président d’honneur, monsieur Michel Rouleau-Dick, s’est adressé aux étudiantes et étudiants du Cégep et les a inspirés et motivés dans la poursuite de leur parcours scolaire ou dans leur arrivée prochaine dans le milieu professionnel. Monsieur Rouleau-Dick a obtenu son diplôme en Sciences humaines, au Cégep de Rivière-du-Loup, en 2012. Le natif de Saint-André-de-Kamouraska travaille en ce moment sur sa thèse qui porte sur l’aspect légal des migrations liées aux changements climatiques, principalement dans la région du Pacifique. Soulignons qu’en 2018, le diplômé du Cégep a gagné en Finlande le prix de la meilleure thèse de maîtrise sur la question du développement.

La liste complète des gagnantes et gagnants est disponible sur le site web du Cégep.