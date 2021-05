COVID-19 : 66 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent 

La Santé publique répertorie aujourd'hui 66 nouveaux de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent qui compte maintenant 3 241 cas au total depuis le début de la pandémie. Les autorités recensent une hospitalisation supplémentaire alors que 17 personnes sont hospitalisées à Rimouski, dont 4 aux soins intensifs.

Cette augmentation de cas est la plus importante observée dans la région depuis le 1er et le 30 avril (59 nouveaux cas avaient alors été comptabilisés). De même, jamais le Bas-Saint-Laurent n'a enregistré autant d'hospitalisations liées au coronavirus.

Selon les données transmises, au moins un nouveau cas de COVID-19 a été détecté dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent, dans les dernières heures. Les territoires de Rivière-du-Loup (+19), du Témiscouata (+18) et du Kamouraska (+12) sont les plus touchées.

Il y a actuellement 408 cas actifs sur le territoire, une augmentation de 20 comparativement à la veille. Pas moins de 2 795 personnes sont considérées comme guéries. Il y a eu 1 513 tests de dépistage réalisés dans la journée de mercredi.

Kamouraska 535 (+12) Rivière-du-Loup 1018 (+19) Témiscouata 310 (+18) Les Basques 116 (+6) Rimouski-Neigette 762 (+6) La Mitis 162 (+2) La Matanie 239 (+1) La Matapédia 71 (+2) Indéterminés 28 Bas-Saint-Laurent 3241

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, une nouvelle éclosion s'est déclarée à la résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles. Deux résidents et un travailleur reçu un diagnostic positif au coronavirus. L''éclosion au Manoir Héritage, également à Trois-Pistoles, compte deux cas de plus, soit 14 résidents (+1) et 4 travailleurs (+1).

L'éclosion au 4e étage (chirurgie) du CHRGP est stable avec 13 usagers et 5 travailleurs.

Rappelons que mardi, la Santé publique précisait que les éclosions chez Aliments Asta et Viandes duBreton comptaient respectivement 83 cas dont 38 actifs et 22 cas dont 20 actifs.