La Coopérative des paramédics du Grand-Portage nomme son nouveau directeur général

Le conseil d’administration et les membres de la Coopérative des paramédics du Grand-Portage (CPGP) ont annoncé le 6 mai la nomination de Martin Bérubé à titre de directeur général de la coopérative.

Il est entré en poste depuis environ un mois. Natif de Trois-Pistoles, Martin Bérubé a quitté sa région natale pour les études en soins préhospitaliers d’urgence à Québec. Il a intégré l’une des plus importantes coopératives ambulancières de la province, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec «J’ai travaillé à Québec depuis mes tout débuts en 1997 quand j’ai commencé comme paramédic et j’ai gravi les échelons. J’ai fait 10 ans comme superviseur à Québec dans le milieu urbain puis comme directeur adjoint aux opérations», explique-t-il.

Récipiendaire de la Médaille pour services distingués des services d’urgence médicale du gouverneur général du Canada, M. Bérubé est reconnu dans le domaine ambulancier québécois pour sa rigueur opérationnelle et sa gestion orientée sur la collaboration et la valorisation, où le côté humain prend une place prépondérante.

«Ses connaissances opérationnelles, paramédicales et de management seront de sérieux atouts pour les membres, les divers collaborateurs ainsi que pour la population desservie par la Coopérative des paramédics du Grand-Portage», souligne Julie Caron, présidente de la CPGP.

«Étant de la région et voyant que c’est une super belle coopérative avec un potentiel incroyable et beaucoup de dynamisme, ça m’a accroché. C’est un coup de cœur pour moi de revenir dans la région», ajoute M. Bérubé. Il entend bien poursuivre la mission de la CPGP, soit d’assurer un service paramédical de qualité à la population. Le nouveau directeur général travaillera aussi sur un projet de caserne et s’assurera d’une visibilité accrue dans la communauté.

Il souhaite également faire la promotion de la profession et continue de développer les relations avec les partenaires. La collaboration étroite avec le Cégep de Rivière-du-Loup pour la technique de Soins préhospitaliers d’urgence se poursuivra. La proximité de la CPGP permet aux étudiants de faire des stages et de bénéficier de nombreux avantages et opportunités. L’équipe de la CPGP compte présentement 47 employés. D’autres personnes seront recrutées prochainement pur la période estivale et afin de garnir les rangs du centre de formation.

Depuis 1990, la Coopérative des paramédics du Grand-Portage assure les transports ambulanciers de sept municipalités du Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement sur le territoire environnant de Rivière-du-Loup. Les paramédics de la CPGP répondent à près de 3 500 appels par année. Depuis 9 ans, elle opère un Centre de formation qui propose des formations de secourisme dans le secteur du Bas-Saint-Laurent. Environ 3000 personnes sont formées chaque année.