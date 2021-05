La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup se dote d’une planification stratégique

L’année 2021 marque le début d’une grande aventure pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. En effet, on a mis en place une planification stratégique des prochaines années.

Après plusieurs mois de travail dans l’ombre, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup dévoile le résultat de ce travail. Elle a pu compter sur l’expertise et les précieux conseils de David Lévesque d’Ambiance Client et de Michel Poulin de Michel Poulin Accompagnement philanthropique.

Avec le temps, il est toujours favorable pour un organisme de prendre le temps de se repositionner face à sa mission, sa vision, ses valeurs ainsi que ses objectifs futurs. Ne vous inquiétez pas, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup conserve sa nature, mais voici maintenant comment on définit l’organisme.

SA MISSION

Accompagner, soutenir et contribuer à la santé, de l’aube de la vie jusqu’au bien-être des aînés.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est dévouée au maintien et à l’amélioration de la santé de toutes les générations. Elle rassemble et sensibilise la population sur l’importance pour nos patients de bénéficier de soins et de services de santé d’excellence chez nous. Par son action humaniste et dynamique, la Fondation est la clé pour un futur en santé!

Ses actions continueront d’être constamment soutenues par cinq valeurs fondamentales : l’engagement, être à l’écoute, le respect, le dynamisme et la reconnaissance.

De plus, la vision de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour les prochaines années est : «Partenaire de premier choix de la communauté et du CISSS du Bas Saint-Laurent, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est l’alliée fondamentale vers l’excellence des soins chez nous, et ce, par la préservation, la consolidation et le développement de projets en santé.»

On dévoilera sous peu les premières étapes de cette planification stratégique. Un indice : l’image de la Fondation est en train de s’actualiser! Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site web : santerdl.ca, et suivez sa page Facebook.