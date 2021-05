Pizza Salvatoré donnera 100 pizzas larges à des organismes

Le nouveau restaurant Pizza Salvatoré qui s'implantera à Rivière-du-Loup à la mi-mai donnera 100 pizzas larges aux organismes communautaires, sportives, scolaires et culturels de la région de Rivière-du-Loup.

«Comme dans chaque localité dans laquelle nous nous implantons, nous souhaitons faire une réelle différence dans la communauté. C’est pour cette raison que nous remettons 100 pizzas larges gratuites aux organismes de la région lors de l’ouverture d’un nouveau restaurant. Cette initiative est également une belle occasion pour nous de connaître les différents enjeux de la ville et de pouvoir s’impliquer à long terme» affirme Élisabeth Abbatiello, directrice marketing de l’entreprise familiale fondée en 1964.

Redonner à la communauté et s’impliquer activement dans celle-ci a toujours été une prémisse pour Pizza Salvatoré, soutient Mme Abbatiello. L’entreprise invite tout organisme intéressé à soumettre une demande à [email protected]

Depuis le début de la phase d’expansion en septembre dernier, Pizza Salvatoré a remis plus 700 pizzas larges gratuites dans les localités de Victoriaville, Granby, Drummondville, Beloeil, Dollard-des-Ormeaux, Valleyfield et Saint-Nicolas.

À PROPOS DE PIZZA SALVATORÉ

Fondé en 1964 par M. Salvatoré Abbatiello, Pizza Salvatoré est reconnu comme étant le #1 à Québec dans la livraison de pizzas et de poutines. C’est le réseau de franchise comptant le plus de pizzerias en opération dans la grande région de Québec. L'entreprise est détenue par la troisième génération depuis septembre 2018, constituée de 3 frères et 2 sœurs .

Pizza Salvatoré est une entreprise familiale 100 % québécoise qui compte 23 pizzerias en opération et pas moins de 1 100 employés. Le tout nouveau Pizza Salvatoré ouvrira le mardi 18 mai au 295, Boulevard Armand-Thériault.