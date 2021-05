Vente de meubles en ligne des finissants en design d’intérieur 

Les finissantes et finissants du programme Design d’intérieur tiendront du 6 au 17 mai prochain une vente en ligne des meubles fabriqués dans le cadre des cours Le design d’éléments sur mesure 1 et 2.

On y trouvera table de chevet, table-console pour enfant, pharmacie murale et table de travail. Conçus sur une session, de la compréhension du mandat, du développement des idées jusqu’à la production de plans d’exécution, ils ont été réalisés à la session suivante. «Chacun des meubles présente une esthétique créative et des systèmes fonctionnels ingénieux», souligne Marie Lavoie, enseignante responsable du projet.

Afin de pouvoir offrir un prix accessible, les meubles seront affichés seulement 20 % de plus que le prix coutant des matériaux utilisés pour les construire. Les profits seront remis à un organisme œuvrant à la protection de l’environnement.

Plusieurs matériaux ont été utilisés, comme le pin, l’érable, le placage de noyer, l’acier et autres dérivés de bois. Avec le soutien apprécié du technicien en travaux pratiques aux ateliers du Département des arts, Louis-Pier Dupuis-Kingsbury, les étudiants ont pu expérimenter plusieurs techniques d’ébénisterie et de ferronnerie. Jérôme Frédéric Bouchard, technicien au fablab du Cégep, a également contribué à produire les minutieux motifs imaginés par les étudiants.

On peut découvrir les portraits des étudiants, le processus de création ainsi que, à partir du 6 mai, les meubles en vente sur la page Facebook dédiée à ce projet, accessible au www.cegeprdl.ca/vente-design