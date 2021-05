Tourisme Bas-Saint-Laurent s’offre une nouvelle vision de développement

À la suite d’une consultation débutée à l’automne 2019, Tourisme Bas-Saint-Laurent a présenté le 3 mai à cette industrie son Plan stratégique de développement et de structuration de l’offre touristique pour la période de 2021-2025.

La vision que propose le Plan en 2030 est : La destination nature et affaires 4 saisons de l’est du Canada. «C’est un plan ambitieux, on est mieux d’être ambitieux», a lancé Pierre Levesque, directeur général. L’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent en fera maintenant une présentation aux différents intervenants et aux élus.

Une vaste transformation numérique, le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et disponible, le tourisme durable, le développement des attraits, de l’hébergement et la transition vers un tourisme 4 saisons, voilà les six chantiers auxquels veut s’attaquer Tourisme Bas-Saint-Laurent dans les prochaines années et qui émergent de la réalisation du Plan.

La stratégie de développement propose également des secteurs touristiques prioritaires qui sont ressortis parmi nos forces et nos potentiels de développement les plus grands : vivre le Saint-Laurent, aventures en nature, tourisme gourmand, tourisme d’événements d’affaires, sportifs et culturels​, plaisirs d'hiver​ et culture et histoire​.

«L’élaboration de ce plan nous a permis de mieux comprendre la situation touristique de notre milieu et d’élaborer des actions concrètes nous permettant d’avancer pour assurer notre développement sur des bases réalistes et solides. Il doit être une source d’inspiration pour les opérateurs d’entreprises touristiques afin de comprendre le chemin qui sera tracé dans les prochaines années», a commenté Hugues Massey, président de l’organisme. Le plan détaillé est disponible sur atrbsl.ca dans la section À propos.

«Le Bas-Saint-Laurent affichait des chiffres records avant la pandémie. À l’été 2020, la région a tout de même bien figuré, plusieurs grands centres ont été beaucoup plus touchés que nous. On pense que la région pourrait à nouveau tirer son épingle du jeu à l’été 2021», a mentionné M. Massey. Le tourisme au Bas-Saint-Laurent représente un secteur essentiel de son économie : 850 entreprises, 7 800 emplois, 1,1 million de visiteurs et 345 millions de dollars en retombées touristiques annuellement. Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est aussi doté d’une nouvelle signature de marque : Bas-Saint-Laurent – Prendre le temps.