Mario Bastille sollicite un troisième mandat de conseiller municipal

Mario Bastille sollicite à nouveau un mandat de conseiller municipal à la Ville de Rivière-du-Loup. Le 3 mai, il a confirmé à Info Dimanche qu’il sera sur les rangs pour obtenir un troisième mandat dans le district de la Rivière, en vue des élections municipales de novembre prochain.

«Beaucoup de dossiers ont été concrétisés depuis 2013, cependant il en reste encore à régler. Je veux donc faire partie de l’équipe qui finalisera ces projets en marche», a mentionné M. Bastille. Il a notamment identifié les dossiers suivants : la caserne incendie, le service de traversier, le carrefour maritime, l’entrée ouest de la ville, le parc technologique régional, le boulevard de la Plaine à quatre voies, la SPA et le parc canin.

«Au cours de mon deuxième mandat, je me sentais plus impliqué», a noté le conseiller municipal, faisant ainsi référence à la façon de travailler et de collaborer au sein du conseil municipal implantée par la mairesse Sylvie Vignet.

Sur le plan professionnel, Mario Bastille est directeur général de l’organisme Transport Vas-Y.