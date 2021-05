Rivière-du-Loup précise les modifications d’accès à ses infrastructures sportives et culturelles

À la suite des récentes annonces gouvernementales, la Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population des modifications d’accès à ses infrastructures sportives et culturelles, à compter de ce samedi 1er mai.

Conformément aux consignes associées à la zone Mesures spéciales d’urgence, la Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup repasse en mode prêt-à-emporter. Ainsi, l’accès aux rayons ferme, mais le comptoir demeure ouvert. Des espaces de travail sont également disponibles sur demande pour ceux qui voudraient réaliser des travaux scolaires ou autre dans la tranquillité. Les heures d’ouverture demeurent inchangées, soit les lundis, mercredis et samedis de 10 h à 17 h, les mardis, jeudis et vendredis de 11 h à 19 h et le dimanche, de 13 h à 17 h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Étant donné que les activités sportives intérieures sont désormais interdites, le Centre Premier Tech ferme complètement ses portes jusqu’à nouvel ordre. Finalement, les infrastructures extérieures accessibles en soirée voient leurs heures maximales de fermeture ramenées à 19 h 30, afin de respecter le couvre-feu de 20 h.

Pour garder le fil des modifications d’horaire et d’accessibilité, les citoyens sont invités à suivre la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire, au facebook.com/serviceloisirsrdl, ainsi qu’à fréquemment visiter le site web de la Ville, tenu à jour.