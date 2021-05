Motivation scolaire : Alloprof lance des outils techno stimulants pour les élèves

Alloprof mise sur la motivation en lançant de nouveaux outils pédagogiques, notamment une minuterie pour les devoirs, le jeu Potager en péril ainsi que le jeu de chimie Réaction solitaire. Chacun vise à soutenir l’apprentissage des élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’à faciliter la vie des parents.

L’organisme propose aussi de nouvelles ressources couvrant les programmes d’éducation financière et de monde contemporain de 5e secondaire. «Les nouveautés que nous annonçons aujourd’hui s’inscrivent particulièrement bien avec l’arrivée du temps doux et le contexte actuel, qui découragent parfois les élèves à faire leurs devoirs et à réaliser pleinement des apprentissages clés», explique Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof, en précisant que des outils pour aider à la préparation des examens seront également lancés à la mi-mai.

MINUTERIE MOTIVANTE

Conçue pour plaire aux enfants et faciliter la vie des parents, la Minuterie motivante [alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/minuterie-motivante] a pour but de transformer la période de devoirs et leçons en compte à rebours exaltant. Personnalisable, l’application disponible sur le site d’Alloprof et dans les boutiques d’applications permet de diviser le temps de travail par matière en fonction des attentes de l’enseignant, de la routine familiale et des besoins de l’enfant. Ce dernier peut choisir le thème de sa session d’étude, comme une fusée qui décolle ou un bateau qui navigue, ainsi que les récompenses (incluant des jeux et des vidéos proposant de courts exercices physiques amusants) liées à l’accomplissement de chaque tâche.

«L’outil encourage le développement d’habiletés qui soutiennent le travail scolaire : prendre conscience du temps qui passe, estimer la durée d’une tâche, organiser son travail, anticiper la tâche suivante, retrouver son calme ou se sentir fier de la tâche réalisée. La Minuterie répond à un besoin manifesté par de nombreuses familles qui font appel à Alloprof», résume M. Tanguay.

POTAGER EN PÉRIL

Potager en péril [alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/potager-en-peril] est un jeu pour aider les élèves de 4e, 5e et 6e année à réviser les classes de mots (appelées natures des mots en grammaire traditionnelle). Le joueur incarne une petite carotte qui entreprend une quête pour sauver son potager en mettant la main sur des noms, des déterminants, des verbes, etc. Plus elle a de succès, plus elle obtient de costumes amusants et peut combattre des monstres. «Les réactions des élèves qui l’ont essayé sont tellement positives qu’on pense que ce jeu sera l’un des plus populaires jamais lancés par Alloprof, comme Fin Lapin», se réjouit le porte-parole.

RÉACTION SOLITAIRE

Alloprof lance également un nouvel outil pour les ados. Réaction solitaire [alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/reaction-solitaire] est un jeu de survie pour réviser le balancement d’équations chimiques, une notion clé de 4e secondaire en sciences et technologies qui fait l’objet de beaucoup de demandes chez Alloprof. Prisonnier sur une ile déserte dangereuse, le joueur doit résoudre des énigmes à l’aide du balancement des équations chimiques pour récolter les objets qui lui permettront de s’évader.

Pour appuyer les élèves de 5e secondaire, l’organisme a également mis en ligne une centaine de fiches pédagogiques qui couvrent la totalité des programmes d’éducation financière et de monde contemporain. Pour présenter ces enjeux complexes, les fiches regorgent d’explications, d’exemples, de définitions simples, de cartes géographiques faites sur mesure, de tableaux, de schémas, etc.

En janvier, Alloprof a annoncé une augmentation de son offre pour soutenir les élèves grâce à un investissement du ministère de l’Éducation. Depuis, l’organisme est ouvert les dimanches, a doublé son nombre d’enseignants et a lancé une Zone d’entraide et un service de clavardage. Des mini-récupérations (appelées MiniRécups) seront lancées à la mi-mai pour aider les élèves du secondaire à consolider les apprentissages prioritaires en vue des examens de fin d’année