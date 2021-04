Le Cégep de Rivière-du-Loup lauréat d'un Mercure

Le jeudi 29 avril, au terme d’une grande soirée de gala de la 41e édition du concours Les Mercuriades, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a annoncé que le Cégep de Rivière-du-Loup était le lauréat du Mercure L’excellence en français — Grande entreprise.

Le Mercure L’excellence en français récompense une entreprise dont la réalisation marquante fait progresser le français ou le met en valeur dans un commerce, un milieu de travail ou un secteur d’activité.

Depuis plusieurs années, le Cégep de Rivière-du-Loup multiplie les efforts de promotion et de valorisation de la langue française auprès de ses étudiants et de ses membres du personnel. L’établissement d’enseignement supérieur s’est particulièrement démarqué avec les campagnes ludiques de son agent de promotion de la langue et enseignant, Benoît Dumais. Celui-ci a développé une série d’affiches qui a connu un succès un peu partout au Québec et même au pays et à l’international. L’enseignant développe maintenant des mèmes qui sont diffusés principalement sur les médias sociaux et qui ont pour objectif de corriger les fautes communes du quotidien. Près de 6 000 personnes le suivent sur Instagram.

«Nous étions fébriles et avions hâte au dévoilement des lauréats. Je tiens à féliciter Benoît Dumais pour son excellent travail de promotion du français. Avec ses mèmes originaux et ses outils accrocheurs, il parvient efficacement et simplement à démystifier les subtilités de notre langue en plus de faire rayonner notre établissement. Cette reconnaissance est importante pour notre Cégep et correspond exactement à notre mission» souligne René Gingras, directeur général du Cégep.

Rappelons qu’en 2018, le Cégep avait également été récompensé lors du Gala des mérites du français de l’Office québécois de la langue française (OQLF).