La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup lance sa campagne annuelle 2021

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce le lancement officiel de sa campagne annuelle 2021 : «Merci de vous unir à nous, pour que nous puissions être soignés chez nous!»

Alors que la pandémie frappe toujours, la maladie, elle, ne s’arrête pas. La mission de la Fondation de la santé prend encore plus tout son sens dans ce contexte particulier : bénéficier de soins et de services de santé d’excellence chez nous.

Cette année, dans le cadre de sa campagne annuelle, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a décidé d’investir dans un pléthysmographe. Cet équipement spécialisé permettra non seulement de recevoir des diagnostics et soins de santé ici au lieu d’avoir à se déplacer à Québec, mais également de réduire le stress vécu par les patients par une diminution de l’attente des résultats. De plus, cet équipement permettra de garder nos professionnels de la santé ici et d’en attirer de nouveaux, d’autant plus que la pénurie de main d'œuvre est un grave problème présentement.

Faire l’acquisition d’un pléthysmographe représente plusieurs avantages : accélérer la prise en charge du patient en réduisant les délais ; déceler plus facilement et rapidement les problématiques de maladies vasculaires ; éviter les déplacements répétitifs des patients vers les grands centres ; augmenter la clarté des diagnostics de maladies vasculaires par une meilleure investigation et évaluation des patients ; perfectionner la nouvelle clinique de médecine vasculaire qui offre une prise en charge complète du patient grâce à une approche et une équipe multidisciplinaire.

«La maladie vasculaire périphérique atteint 15 à 20 % des personnes âgées de 60 ans et plus. Elle est causée par des plaques d’athérosclérose, qui rétrécissent les artères qui amènent le sang aux muscles des jambes. Elle se manifeste par des douleurs aux jambes à la marche. Dans les pires cas, elle peut mener à des plaies et à des amputations. L’objectif de la clinique des maladies vasculaires est d’identifier, de diagnostiquer et de traiter les patients atteints de ces maladies. Pour ces patients pour qui les déplacements sont souvent d’un grand désagrément (monétaire ou physique), la disponibilité des soins dans la région fait toute la différence. Grâce à la Fondation et à ses donateurs, les patients peuvent profiter de soins de qualité ici, chez eux. Comme professionnels de la santé, nous constatons à chaque jour l’importance primordiale que revêt la Fondation de la santé, et son apport majeur pour les patients, Merci de votre soutien! », précise le Dr François Caron.

La Fondation de la santé est convaincue qu’ensemble, on peut avoir un impact majeur pour un futur en santé. Unissez-vous à la Fondation et investissons dans un pléthysmographe afin de perfectionner la nouvelle clinique de médecine vasculaire à Rivière-du-Loup. Ses spécialistes pourront déceler plus facilement et rapidement les problématiques de maladies vasculaires et diagnostiquer de façon plus claire, grâce à une meilleure investigation et évaluation de leurs patients. La prise en charge plus rapide aura assurément un impact sur la diminution du stress qu’ils vivent, ainsi que leurs chances de guérison!

Vous pouvez faire un don directement sur le site web : santerdl.ca.