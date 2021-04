Presbytère de Saint-Ludger : deux organismes recherchent des partenaires

Suite à l’appel de propositions public lancé par la Ville de Rivière-du-Loup concernant la recherche d’une vocation pour le presbytère de Saint-Ludger, la corporation P.A.R.C. Bas-Saint-Laurent et le Réseau d’observation des mammifères marins, deux organismes qui occupent environ 50 % de cet édifice depuis plus de dix ans, lancent également un appel public dans le but de sauvegarder la vocation communautaire de cet édifice centenaire.

Ces deux organismes non-subventionnés, uniques dans le paysage québécois, recherchent des partenaires afin de créer une association d’organismes qui occuperaient la totalité du bâtiment et partageraient ainsi les couts de rénovation et d’opération. «L’ancien manège militaire sur la rue Joly, qui regroupe plusieurs organismes au service de la communauté, pourrait constituer un modèle pour développer ce projet», indique Claude Duguay, président de P.A.R.C. Bas-Saint-Laurent. Les intéressés doivent manifester leur intérêt le plus tôt possible puisque la Ville a fixé au 7 mai à 10 h la date limite pour présenter une offre.

La Ville souhaite vendre l’immeuble pour valoriser le site, maximiser son utilisation et rentabiliser les espaces disponibles. Le projet d’association viendrait répondre à ces attentes et consoliderait la vocation des deux organismes déjà présents dans cet immeuble afin que ceux-ci puissent continuer à engendrer des retombées positives dans le milieu régional.

Les personnes et organismes intéressés sont invités à contacter Robert Gagnon, directeur général de P.A.R.C. Bas-Saint-Laurent, par courriel à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 418-867-8882 poste 201.