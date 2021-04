Élections municipales 2021 : Carl Thériault annonce sa candidature comme conseiller municipal dans le district De la Pointe

Carl Thériault a annoncé mardi matin sa candidature au poste de conseiller municipal du district De la Pointe pour les élections du 7 novembre prochain. Journaliste à la retraite, M. Thériault axera sa campagne électorale sur deux volets, soit les besoins généraux du quartier ainsi que sur les questions d’intérêt général.

En se présentant comme candidat indépendant, Carl Thériault pourra ainsi mettre à jour des dossiers déjà en place ou s’attaquer à de nouveaux projets pour le quartier De la Pointe. Dans les derniers jours, il a pu recueillir plus de 35 signatures de résidents du district en appui à sa candidature. «Je pensais qu’en période de pandémie ce serait difficile, mais les gens semblent très intéressés. Ça s’est fait à l’extérieur des maisons en respect des conditions sanitaires exigées par le gouvernement.»

Bien que le dépôt officiel des bulletins de candidatures soit fixé au 8 octobre, M. Thériault en a profité pour faire une tournée résidentielle et demander l’autorisation de ses concitoyens de se présenter aux élections. «Dès que j’aurai l’autorisation d’Élections Québec, je vais commencer à recueillir des dons. Ce ne sera pas une campagne bien dispendieuse, ça va être une campagne essentiellement de contact humain, je l’espère, à l’automne.» Le journaliste à la retraite affirme avoir des alternatives au porte-à-porte si cela demeurait défendu pour des raisons sociosanitaires en octobre prochain.

GRANDS PROJETS

« Les investissements dans le secteur privé technologique, l’avenir du traversier Trans-Saint-Laurent et le développement de ce quartier qui accueillera une nouvelle école primaire, exigeront, entre autres dossiers, une planification globale dans ce district », a déclaré Carl Thériault. Ce dernier indique d’ailleurs que le district électoral De la Pointe manifeste une très grande vitalité constituant le joyau touristique de Rivière-du-Loup par sa façade maritime et le traversier Trans -Saint-Laurent, l’une des principales portes d’entrée de la ville avec les autoroutes 20 et 85.

Pour le candidat, le quartier De la Pointe symbolise bien Rivière-du-Loup avec ses secteurs résidentiel, industriel, touristique, agricole et ses services commerciaux. Le territoire couvert doit aussi pouvoir compter sur le développement et l’utilisation d’espaces communautaires dans la foulée de la construction d’une nouvelle école par le gouvernement du Québec.

Carl Thériault a occupé pendant une dizaine d’années à Rivière-du-Loup le poste de journaliste, d’éditorialiste et de responsable des pages économiques à la Maison de la Presse, mais également au sein d’autres médias à Montréal et à Rimouski. Ce dernier a de plus fondé la radio communautaire du Grand-Portage et a participé bénévolement dans plusieurs organismes en développement régional et dans le domaine de la culture dans l’Est du Québec.