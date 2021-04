Fondation de la santé de Rivière-du-Loup : la Loto santé bat son plein

Envie de vous évader? La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup présente sa Loto santé, une activité de financement qui pourrait vous rapporter gros! Plus de 19 000 $ en prix à gagner, lors de 30 tirages.

Présentement ouvert au grand public, vous pourrez courir la chance de gagner un des 10 crédits-voyage de 1800 $ (ou 1500 $ en argent pour 6 des 10 tirages) du Club Voyages FP ou de Voyages Ciel d’Azur, tout en contribuant directement à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

De plus, plusieurs certificats-cadeaux de commerçants locaux seront également tirés parmi les acheteurs : Maxi, Restaurant Le St-Patrice, Uniprix de Saint-Antonin, Centre visuel du KRT, La Cage Brasserie sportive, Café Van Houtte et Simply For Life.

C'est un total de plus de 19 000 $ en prix à gagner. Les fonds amassés serviront à faire l’acquisition d’équipements facilitant le travail des employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent – Installations de Rivière-du-Loup. Vous permettrez également à toute la population de recevoir ici, dans notre région, des soins de qualité avec des appareils à la fine pointe de la technologie.

Puisque la situation actuelle nous restreint à ne pas voyager, il est important de mentionner que les crédits-voyage n’ont pas de date limite d’utilisation. Une belle façon d’encourager également les agences de voyage en ces temps plus difficiles et de se redonner espoir.

Vous pouvez vous procurer l’un des 450 billets au cout de 130 $ chacun directement auprès de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup en appelant au 418-868-1010 poste 2237 ou par courriel à [email protected] Seulement quelques billets sont encore disponibles. Tous les détails au santerdl.ca.