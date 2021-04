Répit La Ressource: un projet unique pour soutenir les proches aidants du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la Ressource d’aide aux personnes handicapées s’associent dans la mise sur pied d’une initiative unique au Québec. Le projet de répit La Ressource vise à offrir une pause bien méritée aux parents et proches aidants de personnes handicapées de la région en leur proposant la présence de préposés à domicile, durant quelques jours, afin de prendre soin de leurs proches handicapés et ce 24 heures sur 24.

Répit La Ressource prend d’abord la forme d’un projet-pilote qui va se poursuivre durant la prochaine année. Il s’adresse aux proches aidants de personnes avec des déficits intellectuels ou physiques ou avec des troubles du spectre de l’autisme. Pour la première année du projet, une centaine de journées de répit seront offertes à des familles du Bas-Saint-Laurent.

Répit La Ressource bénéficie d’un financement de 76 000$ du ministère de la Santé et des Services sociaux qui s’inscrit en lien direct avec la nouvelle Politique nationale pour les personnes proches aidantes. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent contribue pour sa part à la formation des préposés et participe à la sélection de la clientèle. La Ressource d’aide aux personnes handicapées concrétise ce projet grâce à la collaboration de Baluchon Alzheimer qui possède plus de 20 ans d’expertise en la matière et assurera la prestation des services.

