Le Corégone amorcera ses traversées le 1er juin

La saison de navigation du traversier Le Corégone sur le lac Témiscouata s’amorcera le 1er juin prochain. Pour mettre en place ce service entre la municipalité de Saint-Juste-du-Lac et le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, la corporation de la Traverse du lac Témiscouata a reçu une aide financière ponctuelle de 150 000 $ du gouvernement du Québec afin de combler un déficit du même montant accumulé au cours des dernières années.

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, en ont fait l’annonce. «Il était primordial, pour moi, de trouver le financement nécessaire au maintien, mais aussi au développement, des services de la Traverse du lac Témiscouata. (…) Le Corégone est essentiel pour le développement économique et touristique du Témiscouata et pour compléter les services offerts par le Parc national du Lac-Témiscouata. Aujourd’hui, je suis fier parce qu’on annonce l’aboutissement de longues démarches et je remercie la ministre Laforest de croire, tout comme moi, en l’importance de ce service au Témiscouata», a déclaré M. Tardif.

«Grâce à ce financement, le conseil d’administration sera en mesure de mettre tous ses efforts afin de poursuivre ses opérations avec une vision plus à long terme. Merci à notre député M. Denis Tardif et son équipe», a commenté Claude Ouellet, président du conseil d’administration de la Traverse du lac Témiscouata. L’organisme a aussi reçu un appui financier de la MRC de Témiscouata (50 000 $ annuellement pour les quatre prochaines années), de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac (20 000 $ annuellement pour les trois prochaines années) et de la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac (10 000 $ annuellement pour les trois prochaines années).

La saison 2021 sera similaire à celle de 2019 avec le début des traversées le mardi 1er juin. Celles-ci se poursuivront jusqu’au 12 septembre de même que du 7 au 11 octobre à l’occasion de la fin de semaine de l’Action de Grâces. En 2019, le service avait connu une année exceptionnelle se traduisant par une augmentation moyenne de l’achalandage de 7 %. Le nombre de cyclistes avait doublé et, pour ce qui est des résidents de la MRC de Témiscouata, le nombre de vignettes vendues était passé de 669 à 703.

En 2021, l’équipe du Corégone se compose de Régis Caron, capitaine en charge à l’emploi depuis plus de 42 ans, Marc-Édouard Richard, capitaine à l’emploi depuis 6 ans, Réginald Ouellet, capitaine suppléant qui a été à l’emploi pendant plus de 35 ans, Daniel Dubé, premier mécanicien à l’emploi depuis 3 ans, Marcel Lavoie deuxième mécanicien nouvellement à l’emploi ainsi que le personnel de pont : Miriam Gélinas, Maurice Landry, Jeannot Pelletier et David Albert.

Il n’y a aucun changement dans la tarification pour cette année. Tous les résidents de la MRC de Témiscouata pourront bénéficier de tarifs spéciaux très avantageux en se procurant la vignette au cout de 10 $ payant ainsi seulement 5 $ par traverse peu importe le nombre de passager. Étant donné la situation actuelle, des mesures seront mises en place afin de respecter les règles de distanciation et d’hygiène recommandées.

La pause de 2020 aura tout-de-même permis de réaliser des travaux sur le bateau. Le député Denis Tardif a confirmé en janvier 2020 une aide financière de 60 000 $ représentant 50 % de l’ensemble des travaux. Grâce à cette subvention, les chambres de turbine et la timonerie ont été refaites de même que des travaux pour solidifier les panneaux d’embarquement. La coque devra être repeinte en 2022 ou 2023. «Le plus satisfaisant est d’avoir fourni du travail à nos employés-clefs et aussi prolongé la vie de notre traversier d’au moins 25 ans», a souligné le président Claude Ouellet.

Le conseil d’administration de la Traverse du lac Témiscouata tient à remercier le gouvernement du Québec, le député Denis Tardif, la MRC de Témiscouata, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac pour leur apport dans le financement de ce service qui est en opération depuis plus de 100 ans. L’utilisation de la traverse amène des économies pour plusieurs personnes qui ont à voyager au Témiscouata. Le service offre aussi un attrait pour de nombreux touristes de passage au Témiscouata.