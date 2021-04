La Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu est reportée en 2022

Pour une deuxième consécutive et dans le contexte pandémique particulier, la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu et les membres du comité organisateur annoncent l’annulation et le report de la 2e édition de la Bastringue d'automne qui aurait normalement eu lieu à la fin septembre sur le site de la Maison d'Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu.

Si les conditions sanitaires et les directives de santé publique sont favorables, la deuxième présentation de la Bastringue d'automne reviendra en septembre 2022.

Étant un évènement festif et rassembleur, plusieurs activités demandaient une proximité physique, que ce soit les promenades en carriole, les spectacles pour enfants, le spectacle du conteur dans le fenil de la grange d’Auteuil, le petit musée agricole, les visites guidées de la Maison d’Auteuil, etc.

«Quand la situation sanitaire le permettra, nous souhaitons revenir en force et en santé et offrir une programmation complète qui sera appréciée de toutes et tous. À moins que la situation ne puisse le permettre, c’est donc un rendez-vous en 2022 pour la deuxième édition de la Bastringue d’automne», explique le président de la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu, Vital Ouellet.