La Finlande s’invite au 46e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup annonce que son 46e Gala des réussites se tiendra le mercredi 5 mai dès 19 h sur sa page Facebook officielle. Lors de cette soirée, le Cégep célèbrera celles et ceux qui se sont distingués lors de leur parcours collégial. Près de 20 000 $ seront remis sous forme de bourses à membres de la communauté collégiale qui se sont illustrés par leurs performances scolaires, leurs résultats sportifs et leur implication.

Cette année, un volet international teintera particulièrement la formule du gala grâce à la participation de Michel Rouleau-Dick qui agira à titre de président d’honneur de cette édition. M. Rouleau-Dick a obtenu son diplôme en Sciences humaines en 2012 et est maintenant étudiant au doctorat en droit public international à l’Åbo Akademi University, à Turku, en Finlande. Il travaille en ce moment sur sa thèse qui porte sur l’aspect légal des migrations liées aux changements climatiques, principalement dans la région du Pacifique. En 2018, le diplômé du Cégep de Rivière-du-Loup a gagné en Finlande le prix de la meilleure thèse de maitrise sur la question du développement. Il s’adressera aux étudiants du Cégep et les inspirera lors de cette soirée de reconnaissance.

«C’est avec plaisir que j’ai accepté d’être président d’honneur du Gala des réussites. J’ai de bons souvenirs de mes deux ans au Cégep de Rivière-du-Loup qui m’ont vraiment fait découvrir l’étendue des sciences humaines. C’est en étudiant les différentes facettes de l’humain et de son environnement qu’on se rend compte de l’infinie complexité de ce qui nous entoure, et cette curiosité a guidé mon parcours depuis. Même si je n’ai malheureusement plus le temps d’explorer toutes les disciplines, je continue de m’intéresser aux nombreux liens entre mon domaine (le droit international) et d’autres sciences, comme la géographie ou la sociologie», mentionne le Finlandais d’adoption.

La soirée sera animée par Katy-Ève Côté, enseignante de littérature, et par Émile-Olivier Desgens du Service des communications du Cégep. Les parents, membres de la famille et amis sont particulièrement les bienvenus. On peut déjà confirmer sa présence via la page Facebook de l’évènement accessible ici : www.cegeprdl.ca/gala