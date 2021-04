Écoles fermées en raison des mauvaises conditions météorologiques

Toutes les écoles primaires et secondaires des secteurs de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques sont fermées en raison des mauvaises conditions climatiques, en ce jeudi 22 avril.

Une décision sera prise d'ici quelques heures quant à une possible réouverture pour les établissements scolaires du secteur de Rivière-du-Loup, selon le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Les écoles des régions de La Pocatière et Saint-Pascal demeurent ouvertes.

Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir et le Centre d'éducation des adultes sont aussi fermés pour la journée. Quant au Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, les cours sont suspendus pour toute la journée dans tous les établissements.

Les services de garde des deux centres de services scolaires demeurent ouverts à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu et Saint-Michel-du-Squatec.

MÉTÉO

Un avertissement de neige a été émis tôt ce matin par Environnement Canada. Entre 15 et 20 centimètres de neige sont attendus dans les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup-Témiscouata et Les Basques. Les accumulations pourraient dépasser 30 centimètres à l'intérieur des terres. La chaussée pourrait être glissante et la visibilité sera réduite par endroits en raison de la neige forte.