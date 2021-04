Avertissement de neige pour le KRTB

Un tempête de neige est prévue dans les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques de mercredi après-midi à jeudi. Ce système en provenance du Colorado, selon Météomédia, devrait laisser entre 15 et 20 centimètres de neige en moyenne dans la région.

Jusqu'à 40 centimètres de précipitations pourraient être reçus dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent, dans les terres et plus en altitude. Les routes seront enneigées et la visibilité, réduite par endroits en raison de la neige forte. Des rafales de vent sont aussi attendues.

Une alerte de neige a été émise à cet effet par Environnement Canada. Déjà, des images de ces chutes de neige tardives en Ontario et au Saguenay circulent sur le Web.