La Ville de Rivière-du-Loup souligne la Semaine québécoise de l’action bénévole, qui se déroule sous le thème national « Bénévoler, c’est chic! ». Sous une forme renouvelée en raison des consignes sanitaires, la Ville a tenu à saluer et mettre en lumière l’engagement des bénévoles au sein des diverses organisations, alors que plus que jamais cette dernière année, leur travail a constitué un rempart pour la collectivité.

Avec la complicité des organismes culturels, communautaires et sportifs, qui ont avec empressement soumis des candidatures, la formule consacrée de l’alternance entre une soirée protocolaire et une activité ludique a laissé place ce printemps à une remise personnalisée, effectuée au grand air. C’est ainsi que les bénévoles émérites de cette année ont été reconnus tour à tour et sur rendez-vous ce lundi, devant l’hôtel de ville.

«Faute de pouvoir réunir nos bénévoles, je tenais à leur remettre personnellement cette reconnaissance municipale, alors que le travail qu’ils effectuent au quotidien est essentiel pour notre communauté. Cette dernière année, la pandémie nous l’a rappelé à bien des égards» souligne la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Outre le certificat, les bénévoles reconnus ont également reçu un texte préparé à leur intention par l’organisation au sein de laquelle ils s’investissement et un chèque-cadeau à utiliser chez un marchand local, permettant du même souffle de soutenir les commerçants louperivois à travers cette crise sanitaire et économique. Un cahier spécial sera également diffusé dans votre journal Info Dimanche d'aujourd'hui, afin de publiciser les noms des récipiendaires de l’édition 2021. Finalement, les citoyens ont également pu noter ces derniers jours l’apparition aux quatre coins de la ville de panneaux visant à remercier plus globalement l’ensemble des bénévoles louperivois.

Soulignons en terminant que la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup est partenaire de la Semaine de l’action bénévole, un engagement qu’elle renouvelle d’année en année. Cet appui démontre l’importance pour Desjardins de valoriser et promouvoir le bénévolat.