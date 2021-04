Ouverture de l’exposition «Paysages en devenir» d’Émilie Rondeau

Dès le 23 avril à 13 h, les visiteurs du Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup pourront profiter pleinement du printemps en découvrant l’exposition «Paysages en devenir» d’Émilie Rondeau. L’artiste bas-laurentienne propose une incursion dans un univers coloré et éclaté, et ce, jusqu’au 27 juin.

Cette exposition se déploie dans l’espace aux rythmes d’installations immersives, d’accumulations de matériaux et de tableaux où se superposent formes et couleurs. Avec poésie, Émilie Rondeau déconstruit le regard que nous portons sur les paysages bas-laurentiens. À vol d’oiseau ou à la renverse, les effluves des matériaux organiques flottent dans l’air et les textures et les couleurs ravivent les sens.

Émilie Rondeau invite aussi le public à faire l’essai de la réalité augmentée à travers quelques œuvres à l’aide de vos appareils mobiles. Les œuvres animées par la réalité augmentée offrent une expérience visuelle dynamique.

«À l’aide de mécanismes de transgression du réel, je m’intéresse aux notions d’invention, de fabulation et de réenchantement du paysage pour questionner la relation de l’humain à son environnement», explique Émilie Rondeau en lien avec sa démarche artistique. Le Musée du Bas-Saint-Laurent est ouvert au public et les visites par bulles familiales sont autorisées.